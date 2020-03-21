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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı.

21.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:58
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı.
Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yüzünüzdeki sıcacık gülüşünüz, tertemiz kalbinizle dünyaya kattığınız +1 değerin farkındayız. Gerçek dostlar kromozom saymazlar. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gökhan Özdemir, Türkiye, 21 Mart, Spor

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