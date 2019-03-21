Kaynak: AA

Trabzon'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı.Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Çelenk sunulmasının ardından, okullar arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Törene, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Taşan, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.Törenin ardından Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez şube müdürleriyle Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.Ziyarette, Döngez, Vali Ustaoğlu'na günün anısına ağaç fidanı hediye etti.