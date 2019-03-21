Gülnar
ilçesinde, "21 Mart
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Kaymakam Mustafa Ayvat, Çukurasma Mahallesi'nde düzenlenen programda, ormanların en büyük zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.
Ormanlardan elde edilen ürünlerin hayatın birçok alanında kullanıldığını vurgulayan Ayvat, orman teşkilatının 180. yılını kutladı.
Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin
de ilçede kutlama programları kapsamında fidan dikme etkinliği yaptıklarını bildirdi.
Konuşmaların ardından, katılımcılar ve öğrenciler çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.
Gülnar, 21 Mart, Güncel
Kaynak: AA