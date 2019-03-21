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21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.Ürkmezer, yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür etti.Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Fidanlar Toprakla Buluşuyor" Projesi kapsamında Safranbolu'da 11 bin fidan diktiklerini ifade eden Ürkmezer, "Tabii ki bununla kalmadık. Kaymakamlık ve belediye olarak fidan dikme çalışmalarına devam ediyoruz. Bizim inancımız gereği, doğaya, çevreye saygı duymakla kendimizi mükellef sayıyoruz. İçinde yetiştiğimiz millette bu kültüre haiz bir millet. Atalarımız bulundukları her alanı yeşillendirmeye çaba göstermiştir. Bizler de bunu devam ettirmekle mükellefiz." diye konuştu.Ziyarette Altunay, Ürkmezer'e fidan hediye etti.