21 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI<br><br>11.25 Milliler, Arnavutluk maçı için Tiran'a hareket edecek<br><br>20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak<br><br>21.00 Milliler son hazırlıklarını gerçekleştirecek<br><br>KULÜPLER BİRLİĞİ<br><br>14.00 Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>11.00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek<br><br>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak<br><br>BASKETBOL<br><br>Euroleague<br><br>20: 00 CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko<br><br>22: 00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes