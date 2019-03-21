21 Mart 2019, 09:05
»»

21 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

21 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI11.25 Milliler, Arnavutluk maçı için Tiran'a hareket edecek20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak21.00 Milliler son hazırlıklarını gerçekleştirecekKULÜPLER BİRLİĞİ14.00 Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecekBEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş,

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.25 Milliler, Arnavutluk maçı için Tiran'a hareket edecek

20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak

21.00 Milliler son hazırlıklarını gerçekleştirecek

KULÜPLER BİRLİĞİ

14.00 Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek

FENERBAHÇE

Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

BASKETBOL

Euroleague

20: 00 CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

22: 00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes Arnavutluk, Futbol, Tiran, Spor
Kaynak: DHA



YORUMLAR