Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Türkiye
Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK ) tarafından gerçekleştirilen "21. Randevu İstanbul
Uluslararası Film Festivali
" sona erdi.
Her yıl farklı bir ülkenin sinemasını mercek altına alan festival, bu yıl Fransız sinemasını ele alarak, Fransız Kültür Merkezi
iş birliğiyle Fransız filmlerinden Türkiye'de gösterime girmemiş olan 8 filmi sinemaseverlerle buluşturdu.
Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kapanış töreninde konuşan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar
, dünyanın iyiye doğru gitmediğine işaret ederek, "Sınırlar önemini yitirdi, dünya bilişim teknolojisinin de katkısıyla küçüldü, gizemini, esrarını, doğasını yitirdi. Global, çıplak ve küçük bir yer haline geldi. Hümanite bayramları da bu sürece paralel olarak tekrar küçülüp cılızlaştı." dedi.
Yaşar, bugün toplumlar arasında medeniyet, kültürel ve dinsel farklılıkların zenginlik olmaktan çıktığı yorumunu yaparak, şunları kaydetti:
"Ön yargılar ayaklandı. Anlayışsızlığın, ötekileştirmenin kalın duvarları, Berlin
duvarı gibi Pink Floyd
'un muhteşem şarkı ve animasyon ve filmindeki duvarlar gibi tekrar aramıza girdi. Sesimizi değil, feryadımızı duyuramıyoruz, kimseleri duymadığımız gibi, acılarını da hissedemiyoruz. Ortak dünya, ortak değerler, ortak kültür imkanı giderek azalıyor. Maalesef çok acıdır ki insanlık karanlık bir yolda büyük bir savaşa doğru, yıkıcı bir anlayışsızlık ve ötekileştirme içinde koşarak gidiyor. İşte bu atmosferde sanat, sanatçı ve sanat ürününün önemi yeniden ve daha büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Dünyayı ekonomi, siyaset değil sanat kurtaracak. Herkesin bildiği bu sırrı, bir kez daha sizinle paylaşmış olmaktan mutluyum."
Törende festivale sunduğu desteklerden dolayı ödül takdim edilen Christophe Pecot da ödülü almaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Kuruldugˆu gu¨nden beri TÜRSAK Vakfı sinema ic¸in elinden gelen her s¸eyi yaptı. Bas¸ka ku¨ltu¨rlerden filmleri tanımamız ic¸in her sene bu organizasyonu yapmaları c¸ok degˆerli. Herkese tes¸ekku¨r ediyorum." ifadelerini kullandı.
"TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü"
TÜRSAK Vakfı'nın kültüre ve sanata katkılarıyla fark yaratan isimleri onurlandırmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği "TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü"nün bu yılki sahibi "Kariyo ve Ababay Vakfı" oldu.
Türkiye'deki kültür ve sanat yaşamına verdiği desteklerden dolayı ödüle değer görülen vakfın kurucularından Sami Kariyo ve Dürin Ababay'a, festivalin kapanış töreninde ödülleri takdim edildi.
Sami Kariyo, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödül için herkese teşekkür ederek, "Bu o¨dülu¨ hem vakfımız adına hem de Başka Sinema'nın emektarları adına alıyoruz. Bas¸ka Sinema'nın gerc¸ekten sinemaya ve sanata vakfetmis¸ degˆerli insanları var. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Sanata ve sinemaya go¨nu¨lden destek veren c¸ok fazla insan yok. Bir avuc¸ insanız. Kısıtlı imkanlarla elimizden geleni yapmaya c¸alıs¸ıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul,Film Festivali
11 Aralık 2018 Salı 22:17