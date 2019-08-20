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21 şahıs hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş,...

20.08.2019 12:30 21 şahıs hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli, Hatay) operasyonlarca 10 şahıs gözaltına alındı. 11 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.
(İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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