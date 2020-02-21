21 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

00:15 Çukur

03:00 Zemheri

03:15 Ramo

05:15 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Her Şey Mümkün