21 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Almanya Bundesliga Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Atlası

05:30 Premier Futbol

05:30 Spor Kitaplığı

05:35 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 1. Lig Gündemi

16:30 Lig Raporu

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Anadolu

21:00 Spor Ana Haber

21:45 Stadyum

22:00 Aktüel Futbol