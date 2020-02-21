21 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR
14.00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle bir araya geliyor. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılması bekleniyor.
Milli basketbolcu Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız
"Sert bir maç olacak"
"Tribünler bize ekstra güç veriyor"
"Shane Larkin Türk basketboluna değer katacak"
DERBİNİN ŞİFRESİ "23"
Derbi ayın 23'ünde ve ligin 23'üncü haftasında oynanacak
Galatasaray bu sene 23'üncü şampiyonluğunu hedefliyor
Galatasaray'ın deplasmanda attığı ve yediği gol toplamı '23'
Fenerbahçe sahasında 23 puan topladı
Fatih Terim 23'üncü derbi galibiyetinin peşinde
1999'da Kadıköy'de alınan galibiyetten bu yana 22 lig maçı geride kaldı
Muslera, 23'üncü kez Fenerbahçe'ye karşı
Fenerbahçe derbide kaybetmesi halinde Ersun Yanal 23'üncü mağlubiyetini yaşayacak
GALATASARAY
10: 00 Galatasaray'ın davası Çağlayan'daki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek
FENERBAHÇE
11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR
15.00 Bordo mavili kulüp Beşiktaş mücadelesi için İstanbul'a geliyor
BEŞİKTAŞ
-Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlanacak
SÜPER LİG
20: 00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
TFF 1. LİG
19: 00 Osmanlıspor - Menemenspor
19: 00 Eskişehirspor - Hatayspor
BASKETBOL
-Euroleague-
21: 00 Kızılyıldız - CSKA Moskova
22: 30 Bayern Münih - Anadolu Efes
22: 30 Panathinaikos - Barcelona
23: 00 Valencia BC - M.Tel Aviv
Eurobasket Elemeler -
20: 00 Türkiye - Hollanda
20: 00 Hırvatistan - İsveç
20: 00 Yunanistan - Bulgaristan
20: 30 Letonya - Bosna-Hersek
21: 00 Karadağ - Büyük Britanya
22: 00 Almanya - Fransa
22: 10 Çekya - Danimarka
22: 30 Belçika - Litvanya
VOLEYBOL
Efeler Ligi -
17: 30 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta