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21 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR14.00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle bir araya geliyor.

21.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:3021 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

14.00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valisi Ali Yerlikaya'nın davetiyle bir araya geliyor. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katılması bekleniyor.

Milli basketbolcu Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız

"Sert bir maç olacak"

"Tribünler bize ekstra güç veriyor"

"Shane Larkin Türk basketboluna değer katacak"

DERBİNİN ŞİFRESİ "23"

Derbi ayın 23'ünde ve ligin 23'üncü haftasında oynanacak

Galatasaray bu sene 23'üncü şampiyonluğunu hedefliyor

Galatasaray'ın deplasmanda attığı ve yediği gol toplamı '23'

Fenerbahçe sahasında 23 puan topladı

Fatih Terim 23'üncü derbi galibiyetinin peşinde

1999'da Kadıköy'de alınan galibiyetten bu yana 22 lig maçı geride kaldı

Muslera, 23'üncü kez Fenerbahçe'ye karşı

Fenerbahçe derbide kaybetmesi halinde Ersun Yanal 23'üncü mağlubiyetini yaşayacak

GALATASARAY

10: 00 Galatasaray'ın davası Çağlayan'daki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek

FENERBAHÇE

11: 30 Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR

15.00 Bordo mavili kulüp Beşiktaş mücadelesi için İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ

-Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

SÜPER LİG

20: 00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

TFF 1. LİG

19: 00 Osmanlıspor - Menemenspor

19: 00 Eskişehirspor - Hatayspor

BASKETBOL

-Euroleague-

21: 00 Kızılyıldız - CSKA Moskova

22: 30 Bayern Münih    - Anadolu Efes

22: 30 Panathinaikos - Barcelona

23: 00 Valencia BC - M.Tel Aviv

Eurobasket Elemeler -

20: 00 Türkiye - Hollanda

20: 00 Hırvatistan - İsveç

20: 00 Yunanistan - Bulgaristan

20: 30 Letonya - Bosna-Hersek

21: 00 Karadağ - Büyük Britanya

22: 00 Almanya - Fransa

22: 10 Çekya - Danimarka

22: 30 Belçika - Litvanya

VOLEYBOL

Efeler Ligi -

17: 30 Toto - Galatasaray HDI Sigorta



Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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