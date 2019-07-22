21 Temmuz 2019 Haberleri

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü Rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor! Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor Meteorolojiden Çarşamba günü için sağanak yağış uyarısı! İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait 16 binanın yıkımına onay verdi Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasında rüşvet krizi! Emniyet kemerini takmayan sürücüler drone ile tespit edildi Trump, 4 Demokrat kadın vekili yine hedef aldı Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi İran'dan petrol tankeri krizi sonrası yeni açıklama: Deniz korsanlığına cevap verdik İkizler gölette boğularak can verdi Herkes domates sanmıştı, zehirli patates olduğu anlaşıldı Türkiye bu başkanı konuşuyor! Yerel seçimini önce BBP ile sonra AK Parti ile kazandı Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Vatandaşın çağrısına Bahçeli'den yanıt: Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok İş aramak için Küçükçekmece'de evden çıktı, cesedi Avcılar sahilde bulundu Avukat, duruşma salonunda hakimlere kemerle saldırdı Kupa töreninde Mısır hükümetinin elini sıkmayan Mahrez hakkında suç duyurusu Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti İran, ABD casuslarını gözaltına aldıklarını açıkladı İki aylık bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar Psikiyatrın epilepsi nöbeti geçiren hemşire eşi, hayatını kaybetti Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda Ronaldo ve Merih Demiral'in gol sevinci Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan 'ikinci maaş' açıklaması Rehabilitasyon merkezinden skandal olay! Zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede istismar belirtilerine rastlandı Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı Belediye kendisine suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı! Bir ilki başardı İYİ Parti'den 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi' iddiasına yanıt Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak