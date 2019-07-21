21 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

TRABZONSPOR
-Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, santrafor transferi konusunda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, "Herhalde önümüzdeki hafta onu hallederiz. O konuda epey bir mesafe kat ettik. O konuyla alakalı olarak Pazartesi-Salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum" dedi.
-Ağaoğlu'nun 41.5 numaralı spor ayakkabısını Abdulkadir Ömür'ün antrenman yapması için vermesi ise dün akşamki antrenmana damga vurdu ve sosyal medyada ilgi odağı oldu.
-Bordo mavililer Avusturya kampında çalışmalarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
10.30 Yeni sezon hazırlıklarına sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.
18: 30 Siyah beyazlılar hazırlık maçında Kocaelispor ile karşılaşacak
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları günde çift antrenman ile Avusturya'da sürüyor
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya hareket edecek.
HAZIRLIK MAÇI
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Eibar
ATLETİZM
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam ediyor (İsveç)
YÜZME
10.00 - 31'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek
BASKETBOL
17.50 İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'nın Ljubijana kentine gidecek