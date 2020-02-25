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21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Edirne'de düzenlenecek 21. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı.

25.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:3021. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı
'de düzenlenecek 21. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Fotoğraf Sanatı Federasyonunun (TFSF) desteği ile gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları "tfsfonayliyarismalar.org" internet adresi üzerinden yapılacak.
Son katılım tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak belirlenen yarışmanın sonuçları, 1 Haziran'da belediye ve TFSF'nin internet sitelerinden açıklanacak.
Yarışmada birinci olan eser sahibine 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin lira, belediye özel ödülünü kazanan eser sahibine ise 3 bin lira ödül verilecek.
İlk üçe girenler aynı zamanda TFSF'den altın, gümüş ve bronz madalya alacak.
Sergilenmeye değer görülen eserlerin sahiplerine de fotoğraf başına 300'er lira verilecek.

Kırkpınar, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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