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21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş birliğiyle Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi başladı.

24.10.2019 18:2621. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş birliğiyle Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi başladı.
Dernek Genel Başkanı Oğuz Özat, bir oteldeki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, yabancı konukların yanı sıra Türkiye genelinden 500'e yakın akademisyenin ruh sağlığı alanındaki bilimsel çalışmalar için bir araya geldiğini belirtti.
Özat, kongre kapsamında 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı'nın, engellilerle ilgili empati kazanılmasını sağladığı için "empati ödülü"ne layık görüldüğünü kaydetti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ise kongrenin ana temasının "Okul Psikolojik Danışmanlığı 2023 Vizyonu: Unvan ve Reformlar" olarak belirlendiğini anlattı.
Hamarta, kongrenin hem alan çalışanlarına hem akademisyenlere yeni ufuklar katacağını düşündüklerini ifade ederek, "Kongremizde, Türkiye'nin bundan sonra okul hizmetlerinde sunulacak rehberlik hizmetlerine ufuk açacak çalışmalar olacağına inanıyoruz." dedi.
Açılış törenine katılamayan Sümeyye Boyacı'nın ödülünü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basın Sorumlusu Yağmur Yalçın teslim aldı.
Kongre, 27 Ekim'de sona erecek.

Antalya, Türkiye, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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