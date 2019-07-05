21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali başladı

"21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Devrim Bulvarı'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Sevgi, Barış, Dostluk" slogan yarışmasıyla başlayan festivalin kültür ve sanat ağırlıklı gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalde Gülşen, Volkan Konak, Hadise, Murat Boz, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe'nin konser vereceğini anlatan Posbıyık, "Ereğli 5 yıl aradan sonra tekrar festivallerine başladı. Ünlü sanatçılar geliyor yani daha ziyade sanatçılardan bahsediliyor ama esas festivalin ağırlığı kültür ve sanattır. Festival süresi içinde aralıksız sürekli sanatsal yapıları hep beraber izleyeceğiz. Bütün duamız festivalimizin bir burun dahi kanamadan sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde geçmesi." diye konuştu.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da ilçenin tanıtımı noktasında önemli bir festivalin gerçekleştirileceğini söyledi.

Üç gün sürecek festivalin 21'inci kez yapıldığına değinen Çorumluoğlu, şunları belirtti:

"Oldukça güzel ve başarılı bir festival olacağına inanıyorum. Festivalin zaman içerisinde 3 gün değil haftaya yayılmasında fayda olabilir. İnsanlarımız çalışma zamanında çalışacak, dinlenme zamanında eğlenecek, eğlenme zamanında da eğlenecek. İlçeye değişik bir renk katılması, ziyaretçi kitlesine ulaşılması adına ülkemizin değişik noktalarından vatandaşlarımızı festivale katılmaya bekliyorum."

Slogan yarışması

Ereğli Gazeteciler Derneği organizasyonu ile ilçe merkezinde Sevgi, Barış, Dostluk Slogan Yarışması düzenlendi.

Derneğin başkanı Necati Günay, 5 yıl aradan sonra yeniden ilçe halkının festivale kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, slogan yarışmasına herkesin katılmasını istedi.

Arnavutluk Halk Dansları gösterileri eşliğinde vatandaşlar slogan yarışmasına katıldı.

Bu arada, festival etkinlikleri kapsamında ilçenin belirli noktalarında Nahçivan, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Hollanda ve Sırbistan halk oyunları gösterileri sergilendi, 6 farklı ülkeden gelen ressamlar tuvallere resim yaptı.

Sokak hayvanları için 30 günde 39 şehir gezecek

Festival etkinlikleri kapsamında hayvansever Barış Bahadır, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerine dikkati çekebilmek için motosikletiyle 30 günde 39 şehri gezecek.

İlçeden düzenlenen törenle uğurlanan Bahadır, sokak hayvanlarının sesini daha gür çıkarabilmelerine destek amaçlı bir organizasyon düzenlediğini söyledi.

Projeye desteğin büyük olduğunu anlatan Bahadır, "Türkiye turuna çıkıyoruz. İki şehir arasında kalmış, terk edilmiş hayvanları besleyeceğiz, veteriner ihtiyacı olanları veterinere götüreceğiz. Şehrin merkezlerindeki hayvansever dernekleriyle etkinlikler yapıp sokaktaki canlıların sesini gür çıkarmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA