06.07.2019 02:10
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21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, şarkıcılar Gülşen ve Volkan Konak sahne aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, şarkıcılar Gülşen ve Volkan Konak sahne aldı.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konserde, ilk olarak Gülşen sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Gülşen'e hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Gülşen'in ardından sahne alan Karadenizli sanatçı Volkan Konak da albümlerinden seslendirdiği şarkılarla vatandaşları coşturdu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gülşen ve Volkan Konak'a çeşitli hediyeler verdi.
Festival, konserin ardından havai fişek gösterisiyle sona erdi. 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali - ZONGULDAK
Kaynak: AA
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