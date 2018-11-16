Almanya
'da başlayan 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Türk erkek ve kadın milli takımları, ilk günü 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada erkekler, İsveç
, Danimarka
, Almanya, Finlandiya
, Norveç
ve Çekya, kadınlar ise Almanya, İsveç, Norveç ve Kolombiya
ile mücadele etti.
Şampiyonanın ilk gününde 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Norveç'i 6-0, Kolombiya'yı da 1-0 yendi.
21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise Danimarka'yı 7-0'lık sonuçla geçerken, Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonada yarın kadın milliler Almanya, erkek milliler ise Finlandiya ile karşılaşacak.