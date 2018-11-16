16 Kasım 2018, 15:55
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21 Yaş Altı Cmas Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası

21 Yaş Altı Cmas Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası

Almanya'da başlayan 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Türk erkek ve kadın milli takımları, ilk günü 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

Almanya'da başlayan 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Türk erkek ve kadın milli takımları, ilk günü 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada erkekler, İsveç, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Norveç ve Çekya, kadınlar ise Almanya, İsveç, Norveç ve Kolombiya ile mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gününde 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Norveç'i 6-0, Kolombiya'yı da 1-0 yendi.

21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise Danimarka'yı 7-0'lık sonuçla geçerken, Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonada yarın kadın milliler Almanya, erkek milliler ise Finlandiya ile karşılaşacak.
16 Kasım 2018 Cuma 15:55



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