21 yaşına kadar suya girmedi, 1,5 yılda yüzme şampiyonu oldu

Doğuştan sol kolunun yarısı ve 2 bacağı olmayan Emine Avcu, bedensel engellilerde yüzme kategorisinde 5 Türkiye birinciliği kazandı. 21 yaşına kadar suya girmekten korkan Avcu, 1,5 yıl önce başladığı yüzmede uluslararası başarılara da imza attı. Hedefinin 2020 FINA Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda dereceye girmek olduğunu söyleyen Avcu, sporla ışık saçtığını, var olma sebebini sporda bulduğunu söyledi.



Doğuştan sol kolunun yarısı ve iki bacağı olmayan Emine Avcu, üniversitede sporla uğraşması gerektiğine karar verdi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün engelliler için açtığı ücretsiz engelli yüzme seanslarına başlayan Avcu, kısa sürede büyük ilerleme kaydetti. Babasını 5 yıl önce kaybeden Avcu, 21 yaşına kadar hiç havuza girmezken, antrenörlerinin yönlendirmesiyle 2 ayda serbest ve sırtüstü yüzme stillerinde kendini geliştirdi. 2018 yılında Türkiye şampiyonasında 4 Türkiye ikinciliği alan Avcu, yine aynı yıl Yunanistan'da yapılan IPC Uluslararası Engelli Yüzme Yarışları'nda 4 gümüş ve 1 altın madalya kazandı. Bu yıl ise Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya ve 3 Dünya A Barajı, 1 Dünya B Barajı'nı geçen Avcu, 2020 Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip madalya kazanmayı hedefliyor.



"Var olma sebebimi de sporla buldum"



2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden milli yüzücü Emine Avcu, "Spora başlayalı 1 buçuk sene oldu. 1 buçuk senenin içerisinde güzel başarılar elde etim. 21 yaşına kadar hiç suya girmemiş biriydim. Yani sudan korkan bir kişiydim. Ama şimdi güzel bir şekilde ufak ufak adımlarla derecelerle devam ediyorum. Üniversiteye başladım, hayatım çok sıradan gidiyordu. 'Emine senin var olmanın bir sebebi vardır' dedim. Var olma sebebimi de sporla buldum. Sporla da ışık saçıyorum. Geçen sene Türkiye şampiyonasına katıldığımda 2'ncilik elde etmiştim. Bu sene Türkiye şampiyonasına katıldığımda dünya barajlarını geçtim. Klasifikasyon ölçümüm gerçekleşmediği için bu sene Dünya Şampiyonası'na katılamıyorum ama spor bakanımız bunun için söz verdi, klasifikasyon ölçümüm gerçekleşecek. Ölçümüm gerçekleştikten sonra önümüzdeki senelerde 2020'de hem Avrupa Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda milli sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.



Ailesinin hep yanında olup destek olduğunu söyleyen Avcu, "Ben Çatalca'da oturuyorum. Çatalca'nın köylerinde orası fazla gelişmiş yerler değil ve doğru eğitim alacağım kişi de yoktu. Yol da sıkıntıydı. Otobüs ve minibüslerle ulaşım sağlıyorum. Evet bu çok zor ama her zorluğun arkasında bir güzellik var diyerek ve ona inanarak o yolu çekiyorum. Ailem beni hiçbir zaman engelli olarak görmedi. Hayatta her şeyde hep destek oldular. Su benim için yaşam kaynağı, hava ve su benim için vazgeçilmez bir denge. Haftanın 6 günü antrenman yapmamıza destek sağlayan Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



1 buçuk yıldır Emine Avcu ile yarışmalara hazırlanan yüzme antrenörü Duran Arslan, "Bu çocuklar kolay yetişmiyor. Emine Avcu gibi sporcularımız çok yoğun çalışmalarla buralara geliyor. Emine Avcu yaklaşık 1 buçuk yıldır yüzüyor. 1 buçuk yıldır haftanın 6 günü Çatalca'dan Bahçelievler'e geliyor. Çatalca'nın köyünden otobüse binerek buraya geliyor. Emine bu sene dünya barajlarını geçti, yalnız klasifikasyon ölçümleri olmadığı için Dünya Şampiyonası'na gidemedi. Yalnız spor bakanımız ve federasyon başkanımız bu yıl söz verdi. 2020'deki Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara giderek ülkemizi temsil edecek ve milli takıma girecek. Emine Avcu'nun bu sene olimpiyatlara



gidememe sebebi hem maddi hem manevi olarak çok eksiğinin olmasıydı. Bahçelievler Belediyesi tesislerini açarak bu özel çocuklara imkan sağlıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA