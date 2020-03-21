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21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı

Dicle Üniversitesi (DÜ), sosyal medyada yer alan "hastanelerinde 21 yaşında bir hastanın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

21.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:39

DÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medyada ön tanı görseli paylaşılan bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarının yer aldığı belirtildi.

Hastaneye başvuran hastadan, tedbir amaçlı ön tanıda Kovid-19 testi istendiği ifade edilen açıklamada, test sonucunun negatif çıktığı vurgulandı.

BAŞKA SEBEPTEN VEFAT ETTİ

Açıklamada, "Tamamen başka sebeplerden dolayı vefat eden hastanın ön tanı görseli paylaşılarak sanki Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği algısı oluşturulduğu görülmüş ve paylaşımın yapılmasına sebep olanlarla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı

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Dicle Üniversitesi 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Etiketler : Güncel

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