21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı

DÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medyada ön tanı görseli paylaşılan bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarının yer aldığı belirtildi.

Hastaneye başvuran hastadan, tedbir amaçlı ön tanıda Kovid-19 testi istendiği ifade edilen açıklamada, test sonucunun negatif çıktığı vurgulandı.

BAŞKA SEBEPTEN VEFAT ETTİ

Açıklamada, "Tamamen başka sebeplerden dolayı vefat eden hastanın ön tanı görseli paylaşılarak sanki Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği algısı oluşturulduğu görülmüş ve paylaşımın yapılmasına sebep olanlarla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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