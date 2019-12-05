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21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Sakarya'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, kimyasal madde şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi.

05.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:49
'da 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, kimyasal madde şüphesiyle apartman sakinleri tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Ç'den (21) alamayan yakınları, eve geldiklerinde genci hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bu arada polis ekipleri, kimyasal madde şüphesiyle apartmandakileri tahliye etti.
Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, evdeki incelemelerini sürdürüyor.
21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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