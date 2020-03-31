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21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, odasında boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

31.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:20
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
ANTALYA - Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, odasında boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.'nin odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı. Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi R.G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü. İhbarın üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
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