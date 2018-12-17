Talihsiz Koca, 21 Yıl Sonra Üç Çocuğunun Kendisinden Olmadığını Öğrendi

İstanbul'da 21 yıllık evli bir kişi, 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan adam, eşine 510 bin liralık tazminat davası açtı.

İKNA EDEMEYİNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI

İstanbul'da yaşayan Necdet Ç. ile İlkay Y. çiftinin 21 yıllık evlilikleri İlkay Y'nin iki yıl önce evi terk etmesiyle sona erdi. Eşini eve dönmesi için bir süre ikna etmeye çalışan Necdet Ç. başarılı olamayınca boşanma davası açtı. Necdet Ç. dava devam ederken çocuklarının velayetini de istedi.

"ÇOCUKLAR SENDEN DEĞİL, NEDEN VELAYETİNİ İSTİYORSUN?"

Çocuklarını görmek için İlkay Y'nin evine giden Necdet Ç'ye "çocuklar senden değil sen neden onların velayetini istiyorsun" yanıtını alınca hayatının şokunu yaşadı. Boşanma davası sonuçlandığında ise mahkeme çocukların velayetini anneye verirken yaşı küçük iki çocuk içinde babanın 600 TL nafaka ödemesine hükmetti.

"MÜVEKKİLİMİN 3 ÇOCUĞUN BABASI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra Necdet Ç, avukatı Nahide Siller aracılığıyla soy bağının reddi davası açtı ve DNA testi istedi. Mahkeme 3 çocuğu ve Necdet Ç'yi Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Bir süre sonra çıkan DNA sonuçlarına göre çocukların hiç birinin babası olmadığı belirlenen Necdet Ç. eşine 500 bin lirası manevi 10 bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası açtı. Necdet Ç'nin avukatı Nahide Siller, "Müvekkilim bana geldiğinde karısının evi terk ettiğini çocukları alıp gittiğini söyledi. Çocuklarını müvekkilime göstermediğini belirtti. Biz de buna istinaden boşanma davası ve çocukların velayetini almak için dava açtık. Bu süre zarfında eşi müvekkilime çocukların kendisinden olmadığını ve neden velayet istediğini belirtmiş. Müvekkilim bundan şüphelendiği için boşanma davası kesinleştikten sonra 3 çocuğa karşı soy bağının reddi davasını açtık. Davanın vekili de soy bağının reddi davasında müvekkilinin çocuklarının kimden olduğunu bilmediğini DNA tespitini sonucuna göre de babalarının olup olmadığını öğreneceğini söyledi. Daha sonra 3 çocuk ve baba Adli Tıp Kurumuna gitti. İlgili örnekler alındıktan sonra müvekkilimin 3 çocuğun babası olmadığı tespit edildi. Şu anda dava da kesinleşti dava kesinleştikten sonra da biz anneye karşı maddi ve manevi tazminat davası açtık. Manevi olarak 500 bin TL ve 10 bin TL'de maddi tazminat talep ettik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA