21 Yılda 134 Bin Türk Öğrenci ABD'den Eğitim Vizesi Aldı

Amerika
Birleşik Devletleri(ABD
) Türk öğrencilerin en çok eğitim için tercih ettiği ülkelerin başında gelirken 21 yılda 134 bin Türk, ABD'den eğitim vizesi aldı. En çok eğitim vizesi alımı ise 7 bin 581 ile 2001 yılında olurken, eğitim vizesi alımı son yollarda düşüşe geçti. Özellikle düşüşteki etkenlerin başında ise döviz kurundaki haraketlilik geliyor.Geçtiğimiz yıl 5 bin 267 Türk vatandaşı ABD eğitim vizesi alırken bu yılın 9 ayında bu sayı 3 bin 357 oldu.
En çok lisansüstü için gidiliyor
ABD'yi Türk öğrenciler lisans, lisansüstü, lise ve dil eğitimi için tercih ederken en çok lisansüstü eğitim için vize tercihinde bulunuluyor. Öğrenci devam etmeyi planladığı ABD deki okulu kabul sonrasında öğrenci, Öğrenci ve Değişim Programı Bilgi Sistemine (SEVIS) kaydediliyor.ABD'den öğrenci vizesi alımı için Türkiye
'de ABD elçiliğine başvurulduğunda ABD'de kaydolduğu okul tarafından verilen SEVIS kaynaklı form, öğrenci ve/veya yeni mezunlar için kapalı zarfta alınmış not dökümü – transcript, özgeçmiş, davet mektubu, askerlik durumunu gösterir belge talep ediliyor.
Yıllara göre Türk vatandaşlarının ABD'den eğitim vizesi alımı
1997: 5 bin 267
1998: 5 bin 150
1999: 5 bin 748
2000: 7 bin 340
2001: 7 bin 581
2002: 5 bin 809
2003: 5 bin 219
2004: 5 bin 165
2005: 5 bin 873
2006: 6 bin 290
2007: 6 bin 662
2008: 7 bin 122
2009: 6 bin 198
2010: 6 bin 501
2011: 6 bin 833
2012: 6 bin 490
2013: 5 bin 983
2014: 6 bin 973
2015: 7 bin 18
2016: 6 bin 201
2017: 5 bin 267
2018 yılı eğitim vizesi alım sayısı
Ocak: 199
Şubat: 81
Mart: 141
Nisan: 270
Mayıs: 417
Haziran: 800
Temmuz: 920
Ağustos: 349 Eylül
: 180
2018(Ocak/Eylül) toplamı: 3 bin 357 - İstanbul
Vize,Amerika Birleşik Devletleri