21 yıllık polis, Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen şampiyonada Avrupa 2.si oldu

Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Zekai Doruk (46), 19-23 Şubat tarihleri arasında, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

90 KİLO KATEGORİSİNDE AVRUPA 2.Sİ OLDU

Denizli Kick Boks İl Temsilciliği görevini üstlenen aynı zamanda da Wushu sporuyla ilgilenen Doruk, milli formayı giydiği turnuvada artı 90 kilo kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. 15 ülkeden 987 sporcunun katıldığı turnuvada gümüş madalyanın sahibi olan Doruk, büyük gurur yaşadı.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI

21 yıllık polis memuru olan Doruk, geçen yıl da 29 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katıldığı 4'üncü Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi olmuştu. Turnuvadan madalyayla ayrıldığı için mutlu olduğunu belirten Doruk, "Spor ile iç içe yaşıyorum. 19 yıldır kick boks, 13 yıldır da Wushu sporuyla ilgileniyorum. Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettiğim için çok sevinçliyim. Önümüzdeki dönemde de madalyalar kazanabilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" dedi.