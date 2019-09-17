21. yüzyıla ışık tutacak uluslararası kongre

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek "Çevre ve 21. Yüzyıl Becerileri Eğitimi" ana temalı "1.International Congress of Pedagogical Research (ICOPR'20) 24-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Onursal başkanlığını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç'un yapacağı ICOPR'20'de; "Gelişen Dünyada Eğitim Bilimleri, Öğretmen Yetiştirmenin Geleceği, Eğitimin Bugünü ve Geleceği" alt temalarında dünyadaki meslek profesyonelleriyle uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılması amaçlanıyor.



Birçok ülkeden akademisyenlerin katılacağı ICOPR'20'de, Çevre ve Eğitim alanındaki yenilikçi çalışmalar paylaşılarak bu alandaki araştırma ve çalışmaların 21. yüzyıla ışık tutacağı düşünülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA