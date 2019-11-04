21. yüzyılın öğrenme becerileri İzmir Eşrefpaşa'da

Türkiye'nin dört bir yanında her yıl yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Umuda Pedal Ekibinin desteğiyle hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyelerine bir yenisi daha ekledi. TEGV'in yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi, Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'nde 4 Kasım 2019'da düzenlenen törenle açıldı.

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV, çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi olan 21. yüzyılın öğrenme becerileri ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Tasarım ve Beceri Atölyesi TEGV'in İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Bisiklete binmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen hekimler, sağlık sektörü çalışanları ve iş insanlarından oluşan Umuda Pedal ekibinin desteğiyle kurulan, teknoloji ve yaratıcılığın bir araya geldiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin Açılış Töreni, TEGV çocukları, yöneticiler ve çalışanlarının yanı sıra, Mütevelli Heyeti Üyesi Eski Milli Basketbolcu Efe Aydan, Umuda Pedal Ekibinden İlhan Kesken, Erkan Koyuncu, Okan Falay ve Mustafa Karakaş, Ali Öztürk, Kerem Esgeç'in katılımıyla gerçekleşti.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı İzmir'de bulunan Öğrenim Birimlerinin bu güne kadar 10 bin TEGV gönüllüsü ile yaklaşık 150 bin çocuğun hayatına dokunduğunu belirttiği açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bu gün burada çok güzel bir amaç için bulunuyoruz. İki hafta önce de Gümüşpala Öğrenim Birimi'mizdeki Tasarım ve Beceri Atölyesi için birlikteydik. TEGV olarak 71 noktada 24 yılda 3 milyona yakın çocuğumuza ulaşırken, hep fırsat eşitliğini ön planda tuttuk. Bu yüzden Türkiye'nin 4 bir yanında bulunan 200 bin çocuğumuza aynı imkânları ulaştırmaya çalışıyoruz." Tasarım ve beceri Atölyelerinden bahseden Tosyalı şöyle devam etti: "Tasarım ve Beceri Atölyelerimizin ilki yaklaşık bir yıl önce Tekirdağ'da hayata geçerek çocuklarımızla buluştu. Ardından Umuda Pedal Ekibinin desteği ile İstanbul'da ve Batman'da hayata geçirdik. Eylül ayında Mardin Savur'da açılışımızı yaptık ve hemen ardından Ergani'de yeni birimimizle birlikte Tasarım ve Beceri Atölyemizi açtık ve bu gün burada Umuda Pedal Ekibi'nin TEGV'e kazandırdığı dördüncü atölyenin açılışını yapacağız. Devamı da gelecek, çocuklarımızı 21. yüzyılın yeni öğrenme becerileriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yılı 11 atölye ile bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni atölyelerle TEGV'li çocukları bir araya getireceğiz."

TEGV'in İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'ndeki Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılışının sürpriz ismi ise Mütevelli Heyeti Üyesi Eski Milli Basketbolcu Efe Aydan oldu. Efe Aydan: " Bir zamanlar ben de sizler gibi bisiklete binen ve geleceğe umutla bakan biriydim. O zamanlar hep bir hayalim vardı, top ile oynamak. Bu yüzden Ankara'da okurken top oynamaya başladım ama bir süre sonra boyum o kadar çok uzadı ki artık futbol oynayamaz hale geldim. Ben de basketbol oynamaya karar verdim ve 21 yıl basketbol oynadım. Basketbol hayatım bitince ise TEGV ile tanıştım… TEGV ile birlikte bir organizasyon yapmaya karar verdik ve Türkiye'nin en uzun organizasyonu olan Basketbol Gönüllüleri Programını 2015 yılında hayata geçirdik. Buradaki amacımız çocuklarımıza yardımlaşmayı, paylaşmayı ve kendini topluluk içinde ifade etmeyi öğretmekti. Bu gün burada sporun farklı bir dalı olan bisiklet ile bağış toplayan Umuda Pedal ekibinin yardımıyla açılacak Tasarım ve Beceri Atölyesi için bir aradayız. Umuyorum ki bu atölyede çocuklarımız kendilerini geliştirecekler ve topluma faydalı bireyler haline gelecekler." şeklinde konuştu.

Çeşitli rotalarda pedal çevirerek TEGV çocukları için topladıkları bağışlarla daha önce İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı, Batman Öğrenim Birimi ve Mardin Savur Öğrenim Birimi'nde Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurulmasına destek olan Umuda Pedal Ekibi'nden Kaptan İlhan Kesken: "Türkiyemizin geleceğine beyaz sayfalar açan bir kuruluş olan TEGV'in sayfalarını dolduracak olan TEGV'li çocuklardır. Bu yüzden Umuda Pedal olarak bu tür yarışlar sayesinde daha çok çocuğa ulaşmayı ve onların daha aydınlık geleceğe bakmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz." dedi.

Doktor Erkan Koyuncu ise; "Bu gün günlerden 4 Kasım ve bizler Umuda Pedal olarak TEGV'in 4. Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın hayalinde ne varsa onları tasarlamalarına yardımcı olacak bu atölye, çocuklarımızı 21. yüzyılın öğrenme becerileri ile buluşturacak ve tüm bunlar, TEGV gönüllüleri sayesinde gerçekleşecek. İyi ki varsınız, sizler sayesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tasarım ve Beceri Atölyesi açılışı için kurdele kesimi gerçekleşti ve tören katılımcıları çocukların Tasarım ve Beceri Atölyesi etkinliğini deneyimledi.

TEGV'in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. "Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlayacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olacak.

TEGV'de çocuklar, sosyal ve duygusal yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ederek özgüven kazanıyorlar. Farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetme fırsatı veren TEGV, Eşrefpaşa Öğrenim Birimi'nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilköğretim çağındaki çocuklarımızı davet ediyor.