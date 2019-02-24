21. yüzyılın öğrenme becerileri TEGV'de

Ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu TEGV, çocukları çağdaş dünyanın gereksinimi olan nitelikli eğitimle 21. yüzyılın öğrenme becerileri ile buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Tasarım ve Beceri Atölyesi TEGV'in Bakırköy'de bulunan Ferit Aysan Eğitim Parkı'nda törenle açıldı.

Umuda Pedal ekibinin desteğiyle kurulan, teknoloji ve yaratıcılığın bir araya geldiği Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin Açılış Töreni, TEGV çocukları, yönetici ve çalışanlarının yanı sıra, Umuda Pedal Ekibi'nin katılımıyla gerçekleşti. Açılış Töreni'nde çocukların her an değişen ve gelişen dünyada uyum becerileri yüksek, esnek bireyler olarak yetişmelerinin ve "kalıpların dışında düşünme" becerileri kazanmalarının önemi vurgulandı.

Açılış Konuşmasını gerçekleştiren TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özinci şunları söyledi: "21. yüzyıl dünyasına girişte ve hızlı devamında ülkelerin ikiye ayrıldığını görüyoruz; teknolojiye hâkim ülkeler ve onlara mahkûm olan diğerleri! Türkiye'nin kendini bu "diğer" gruptan kurtarması için bir yanda iş dünyasını bu konuda maksimum desteklemesi, diğer yanda -ki bu daha önemli olan konu, çocuklarımızı teknolojiye hâkim olacak bir altyapı, bilgi ve malzeme ile donatmasıdır. TEGV 24 yıldır bunun için çalışmaktadır. Umuda Pedal Ekibi'nin sağladığı bu destek de tam yerini bulan bir katkıdır. Kendilerine müteşekkirim."

TEGV çocukları için 2018 Temmuz'un ilk haftasında Göteborg – Hamburg arasında İsveç'ten Almanya'ya yaklaşık 800 km pedal çevirerek Tasarım ve Beceri Atölyesi için bağış toplayan Umuda Pedal Ekibi adına konuşan Dermatolog Doktor Erkan Koyuncu "TEGV çocukları, bizi yola çıkmadan önce "tekerinize taş değmesin" diyerek uğurladı. Biz, bu çocuklara umut olmak için yollara düştük. Umuda Pedal Ekibi'nin hikâyesini anlatacak olursak, bisiklet bir amaca ulaşmak için ve bir yardım sağlayabilmek için hayatımızda var oldu. 2016'daki ilk projemizi tamamladıktan sonra, yeni projeler araştırırken, tasarım ve beceri atölyelerinin varlığını öğrendik ve bunun hayata geçirilmesine destek vermeye karar verdik. Biz de bu atölye için çalışmalara başladık ve Ahmet Uysal ile bir araya geldik. Kendisi bize TEGV'li çocukların eğitimine katkı sağlamak için koştuğunu söyledi ve biz de böylece TEGV ile tanıştık. İlk toplantımızda mesafenin bir önemi yok dedik ve çocuklara bir tasarım ve beceri atölyesi kurmak için yola çıktık, 33 kişi 800 km bisiklet sürdük. Şu an iki tane atölye açabiliyoruz. Pedal çevirmek aslında adım atmaktır, biz de adım atmak isteyen kişiler sayesinde bunu başardık. Bundan sonrası için de planlarımız var. Hepsini tek tek gerçekleştirmek için pedal çevirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Grubun kendi aralarında "kaptan" olarak nitelendirdiği Bilgisayar Mühendisi İlhan Kesken ise: "Bir km taşını bugün tamamladık. Ülkemizin eğitimine katkıda bulunmaktan çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bu heyecanımız eksilmeyecek, katkımız devam edecek." dedi.

Törenin sonunda katılımcılara Tasarım ve Beceri Atölyesi'nde yapılan bisiklet figürlü anahtarlık dağıtıldı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)'nın 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. "Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta sonu katılacağı etkinliklerle çocuklarımızın gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlayacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olacak.

Kaynak: Bültenler