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210 bin lira bulamazsa bacağı kesilecek

Tokat'ta yaklaşık 5 yıl önce bacağındaki küçük bir şişlikle başlayan rahatsızlığına yumuşak doku kanseri teşhisi konulan genç, 210 bin lira bulamazsa bacağı kesilecek.

30.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:58210 bin lira bulamazsa bacağı kesilecek
'ta yaklaşık 5 yıl önce bacağındaki küçük bir şişlikle başlayan rahatsızlığına yumuşak doku kanseri teşhisi konulan genç, 210 bin lira bulamazsa bacağı kesilecek.

Tokat'ta Güngör ve Kevser Yıldırım çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Mikail Yıldırım, liseye giderken sağ bacağında oluşan şişliği ailesi ilk başlarda önemsemedi. Bir süre sonra şişliğin büyümesi üzerine oğlunu doktora götüren baba Yıldırım, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Gencin bacağındaki hastalığa Sinovyal Sarkom kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 5 yıldır tedavi gören genç kemoterapi tedavisinin yanı sıra 2017 yılında onkoloji hastanesinde tümör rezeksiyonu, modüler tümör protez ameliyatı uygulandı. Ardından protez çevresinde enfeksiyon, peronal sinir felci, diz hareketlerinde kısıtlanma ve patella diskolasyonu görüldü. Yarası bir türlü kapanmayan ve enfeksiyonu atlatamayan Yıldırım'ın ameliyatla protezinin çıkarılarak değiştirilmesi için tedavi masrafı 210 bin lira olarak belirlendi. Ailenin maddi durumu yerinde olmaması nedeniyle Tokat Valiliğinin izni ile yardım kampanyası başlattı.

İyileşip üniversiteye devam etmek istiyor

Liseye gittiği yıllarda bacağında oluşan şişliği önemsemediklerini, hastaneye gittiklerinde beklemedikleri sonuçla karşılatıklarını ifade eden Yıldırım, doktorların bacağının kesilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti. Bu tedaviyi kabul etmeyerek Ankara'da yaklaşık 5 yıl süren bir tedavi süreci geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Valilik onayı ile durumumuz yerinde olmadığı için kampanya başlatıldı. Yardımseverlerden destek bekliyorum. Tedavi olmazsam ayağımı kaybedeceğim. Şuanda yürüyemiyorum dışarı çıkamıyorum. Evde dört duvar arasında kalıyorum arkadaşlarımın yanına gidemiyorum. Üniversite hayalim vardı devam edemedim, yarım kaldı. İyileşip üniversiteye gitmek istiyorum" diye konuştu.

İnşaat işçisi baba Güngör Yıldırım ise oğlunun bacağının kesilmesini istemediğini belirterek, "Tokat'ta bacağını kesiyorlardı, Ankara'da ameliyatını yaptırdık. Yalnız enfeksiyondan dolayı iyileşemedi. Bu sürede çok sıkıntılı günler geçirdik. Evimiz kira 2 çocuğum okula gidiyor. Çalışamıyorum, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorum. Bunun için yardım kampanyası başlattık. Yardım toplanırsa oğlumun ameliyatını yaptıracağız. Toplanamazsa ayağı kesilecek" dedi. Anne Kevser Yıldırım ise oğlunun tedavisi için yardımseverlerden destek beklediğini söyledi. - TOKAT

Mikail Yıldırım, Ankara, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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