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213 promil alkollü şahsın ehliyetine 3. kez el konuldu

Antalya'da ters yönden gelen otomobil, Gençlik Merkezi önünde kavşakta dönmekte olan araca çarptı.

20.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:14
213 promil alkollü şahsın ehliyetine 3. kez el konuldu
Antalya 'da ters yönden gelen otomobil, Gençlik Merkezi önünde kavşakta dönmekte olan araca çarptı. 213 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün du.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden gelen Salih Düver 'in kullandığı 07 AGZ 706 plakalı otomobile, yine aynı istikametten ters yönden gelen Fikret Özen'in kullandığı 07 LH 105 plakalı otomobil çarptı.

Araçlarda büyük hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmazken, ters yönden gelerek kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Fikret Ö.'nün 213 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada Fikret Ö.'nün ehliyetine 2016 ve 2018 yıllarında alkollü araç kullanmaktan 2 kez el konulduğu belirlendi. Fikret Ö.'nün ehliyetine 3. kez 5 yıllığına el konulurken, 2 bin 473 TL de para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, Düver, 3. Sayfa

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