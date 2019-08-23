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22 Ağustos 2019 Haberleri

22 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.

23.08.2019 00:18 22 Ağustos 2019 Haberleri

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Ahmet Ağaoğlu, Genel

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00:18   22 Ağustos 2019 Haberleri
23:23   AK Parti, 18. yıl marşını yayınladı
23:22   Çanakkale'de bir kadın yolcu kendini feribottan denize attı
23:00   Kuvvetli yağış sonrası dükkanlarını su basan esnaf yaralarını sarıyor
22:51   Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu: "Çiftçi açısından verimli bir yıl olmadı"
22:34   Kütahya'da ambulans ile iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
22:29   'Bir Gülücük, Bin Mutluluk" dediler, mevsimlik işçi çocukların yüzünü güldürdüler