22 Aralık 2019 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

03:20 Aşk ve Mavi

05:30 Ağlama Anne

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez