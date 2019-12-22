Haberler » Sinema » 22 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

22 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Aralık 2019 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

22.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:45 22 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:00 Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 Maç Sonu

10:00 Süper Lig

10:30 Maç Sonu

11:00 90 Dakikada 90 Gol

11:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

12:00 Derbiye Doğru

12:00 Futbolun Şehirleri

13:35 Maç Başlıyor

14:00 Gençlerbirliği - DG Sivasspor

14:45 Devre Arası

15:00 Gençlerbirliği - DG Sivasspor

16:00 Maç Sonu

16:35 Maç Başlıyor

17:00 Maç Önü

17:15 Devre Arası

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

19:45 Devre Arası

20:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

21:00 Maç Sonu

21:15 Devre Arası

23:00 Maç Saati


UEFA Şampiyonlar Ligi, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45   22 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Haberler
00:54   Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Haberler
00:31   İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Haberler
00:14   Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti - Haberler
00:00   ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici - Haberler
23:22   Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı - Haberler
22.12.2019 07:13:09