22 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Alp Disiplini

01:00 Alp Disiplini

02:00 Snowboard

03:00 Biatlon

03:30 Yüzme

05:00 Alp Disiplini

06:00 Kayakla Atlama

07:00 Olimpiyat Oyunları

08:00 Olimpiyat Oyunları

09:00 Yüzme

10:30 Biatlon

11:00 Alp Disiplini

13:00 Alp Disiplini

14:10 Biatlon

15:00 Alp Disiplini

16:00 Biatlon

16:55 Kayakla Atlama

18:45 Alp Disiplini

19:30 Alp Disiplini

20:15 Alp Disiplini

21:15 Haberler

21:20 Biatlon

22:00 Biatlon

22:40 Kayakla Atlama