22 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:05 Alp Disiplini
01:00 Alp Disiplini
02:00 Snowboard
03:00 Biatlon
03:30 Yüzme
05:00 Alp Disiplini
06:00 Kayakla Atlama
07:00 Olimpiyat Oyunları
08:00 Olimpiyat Oyunları
09:00 Yüzme
10:30 Biatlon
11:00 Alp Disiplini
13:00 Alp Disiplini
14:10 Biatlon
15:00 Alp Disiplini
16:00 Biatlon
16:55 Kayakla Atlama
18:45 Alp Disiplini
19:30 Alp Disiplini
20:15 Alp Disiplini
21:15 Haberler
21:20 Biatlon
22:00 Biatlon
22:40 Kayakla Atlama