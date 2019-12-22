22 Aralık 2019 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:30 Kadın
03:30 Aşk Yeniden
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Savaşçı