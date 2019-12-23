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22 Aralık 2019 Haberleri

22 Aralık 2019 Manşet Haberleri.

23.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:18 22 Aralık 2019 Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Cüneyt Çakır, Beşiktaş, Genel

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23.12.2019 01:26:23