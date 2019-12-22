22 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Zalim İstanbul
03:00 Hekimoğlu
05:00 Arda'nın Mutfağı
05:45 Müzik Arası
06:45 Akasya Durağı
08:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Azize
16:15 Zalim İstanbul
19:45 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Hekimoğlu