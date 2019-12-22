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22 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

22 Aralık 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

22.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:45 22 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Zalim İstanbul

03:00 Hekimoğlu

05:00 Arda'nın Mutfağı

05:45 Müzik Arası

06:45 Akasya Durağı

08:45 D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Azize

16:15 Zalim İstanbul

19:45 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hekimoğlu


İstanbul, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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