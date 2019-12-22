22 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
02:45 Cesur ve Güzel
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Sevgili Geçmiş
09:15 Burcu ile Hafta Sonu
10:30 Sevdim Seni Bir Kere
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Benim Tatlı Yalanım
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin