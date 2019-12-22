22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:20 Teknik Analiz
01:50 Brighton Hove Albion - Sheffield United
03:35 Stadyum
05:50 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
11:00 TBMM-TV
15:30 Spor Haftasonu
18:00 Stadyum Özel
19:40 Juventus - Lazio
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 Juventus - Lazio
22:00 Stadyum