Haberler » Sinema » 22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

22 Aralık 2019 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

22.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:45 22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:20 Teknik Analiz

01:50 Brighton Hove Albion - Sheffield United

03:35 Stadyum

05:50 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:15 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

11:00 TBMM-TV

15:30 Spor Haftasonu

18:00 Stadyum Özel

19:40 Juventus - Lazio

20:30 Süper Lig Özetler

20:45 Juventus - Lazio

22:00 Stadyum


Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45   22 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Haberler
00:54   Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Haberler
00:31   İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Haberler
00:14   Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti - Haberler
00:00   ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici - Haberler
23:22   Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı - Haberler
22.12.2019 07:13:46