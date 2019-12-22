Haberler » Sinema » 22 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

22 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

22 Aralık 2019 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

22.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:45 22 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:10 Şampiyon

03:40 Zaman Matinesi

04:35 Ömür Dediğin

05:05 Küçük Hanımefendi

06:20 Beni Böyle Sev

08:45 1'de Bugün

08:55 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Savaşın Efsaneleri

14:05 1'de Bugün

14:15 Vuslat

17:30 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

06:45   22 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
06:45   22 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Haberler
00:54   Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Haberler
00:31   İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Haberler
00:14   Yerel seçimlerde CHP'den aday olan Alper Taş, Ekrem İmamoğlu'na sitem etti - Haberler
00:00   ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici - Haberler
23:22   Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı - Haberler
22.12.2019 07:13:51