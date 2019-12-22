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22 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

22 Aralık 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

22.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 06:45 22 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Rehber

02:30 Yeniden Konuşalım

03:20 Müzik

04:20 Sen de Yap

05:00 Çok Gezenti

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çocuklar Duymasın

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:45 Küçük Ağa

17:00 Sen de Yap

18:00 Sol Şerit

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:45 Anlat İstanbul


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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