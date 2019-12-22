22 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor
16: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
19.00 Fenerbahçe
- Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG
14: 00 Osmanlıspor
- İstanbulspor
14: 00 BB Erzurumspor - Altay
16: 30 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü
19: 00 Ekol Göz Menemenspor - Bursaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
14: 30 Atalanta - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17: 30 Fortuna Düsseldorf - Union Berlin (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)
19: 45 Juventus - Lazio (Merih Demiral)
20: 30 Levante - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13: 00 Fenerbahçe Beko - TEKSÜT Bandırma
15: 15 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece
17: 30 Türk Telekom - Gaziantep Basketbol
20: 00 Darüşşafaka Tekfen - Ormanspor
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16: 00 Fenerbahçe - Kayseri Basketbol
VOLEYBOL
AXA Sıgorta Kupa Voley
13: 30 Arhavi Voleybol - Halkbank
TENİS
10: 00 Spor
Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kura çekimi gerçekleştirilecek.