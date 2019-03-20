22 Bin Sözleşmeli Uzman Erbaş Alınacak! İşte Şartlar

Jandarma Genel Komutanlığı, 22 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları isteniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 4 NİSAN

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yayımlanan kılavuza göre; başvurular 19 Mart-4 Nisan (saat 23.59'a kadar) arasında yapılacak. Ön başvurular sadece 'Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (vatandas.jandarma.gov.tr)' üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

- Adayların (erkek) nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000-1 Ocak 1992 arasında doğanlar) şartı aranıyor.

- Askerlik yapma şartı aranmıyor.

- Askerliğini yaparken müracaat edenlerin ise birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

- Askerliğini yapanların da terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şart.