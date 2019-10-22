22 Ekim 2019 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Gece Haberleri
01:15 Tarafsız Bölge
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
09:00 Haber
10:00 10'dan Sonrası
11:00 10'dan Sonrası
12:00 10'dan Sonrası
12:42 Ekonomi
12:51 Hava Durumu
13:00 Bugün
14:00 Bugün
14:40 Hava Durumu
15:00 Günlük
15:40 Ekonomi
16:00 Günlük
16:35 Her Şeyden Önce
17:00 Günlük
18:00 Haber
21:00 Akıl Çemberi