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22 Ekim 2019 Haberleri

22 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

23.10.2019 00:1822 Ekim 2019 Haberleri

Fatih Portakal, Real Madrid, Taha Akgül, Ağrı, Genel

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00:18 22 Ekim 2019 Haberleri
21:36 Hem ucuz, hem lezzetli "Tombul Patlıcan Kıynağı"
21:28 Isparta basınından Mehmetçik'e destek
21:26 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 50'nci gününde
21:12 F4 Fantom savaş uçağı Burdur'da sergilenecek
20:39 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'tan mektup açıklaması
20:37 Yörük Ana, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerler için kurban kesti
23.10.2019 00:53:42