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22 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

22 Ekim 2019 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

22.10.2019 06:4522 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:15 Bundesliga

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:00 Gündem Futbol

15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu'Alanya - Moghavemat

17:00 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

21:00 Aktüel Futbol

22:00 Dakika Skor


Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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