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22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama

KARS'ta 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL'lik hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

24.07.2019 12:33 22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama
KARS'ta 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL'lik hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Nisan-19 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine araştırma başlattı. 22 ev ve iş yeri ile otomobilden 198 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheliler tespit edildi. Polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde çok sayıda hırsızlık malı ele geçirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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