22 Fetö Şüphelisine Gözaltı Kararı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik operasyon çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ silahlı terör örgütünün TSK
Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, kısaca büfe-ankesörlü-sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında bu sabah itibariyle 21'i muvazzaf 22 şüphelinin gözaltına alma, arama ve el koyma kararları verildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale