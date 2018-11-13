13 Kasım 2018, 10:57

22 Fetö Şüphelisine Gözaltı Kararı

22 Fetö Şüphelisine Gözaltı Kararı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu ’kripto’ askerlere yönelik operasyon çerçevesinde 21’i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu 'kripto' askerlere yönelik operasyon çerçevesinde 21'i muvazzaf 22 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen, kısaca büfe-ankesörlü-sabit telefonlardan ardışık (peşi sıra) arama yapılması soruşturması kapsamında bu sabah itibariyle 21'i muvazzaf 22 şüphelinin gözaltına alma, arama ve el koyma kararları verildi. - ÇANAKKALE Çanakkale
13 Kasım 2018 Salı 10:57



YORUMLAR