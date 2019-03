Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmamızı tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak tamamlamış bulunuyoruz, inşallah en kısa zamanda tüketicimizin hizmetinde olacak." dedi.Bakan Pekcan, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen 22. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni'ne katıldı.Pekcan, burada yaptığı konuşmada, bir yandan Türkiye'de ticari hayatın sorunsuz şekilde işlemesi, ihracatın artması, uluslararası ticarette daha fazla söz sahibi olunması için çalıştıklarını, bir yandan da tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması için etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmak adına gayret sarf ettiklerini söyledi.Bakanlık olarak her türlü enstrümanı kullanarak tüketicinin korunması alanında vatandaşlara daha iyi hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Pekcan, tüketici hakem heyetleri vasıtasıyla tüketici ile satıcı arasındaki uyuşmazlıklara aracılık ederek çözüme kavuşturduklarını bildirdi.Pekcan, geçen yıl tüketici hakem heyetlerine 560 bin başvuru geldiğini, bunların yüzde 67'sinin tüketici lehine sonuçlandığını dile getirdi.Güvensiz ürüne sıfır toleransYenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sayesinde, TÜBİS-UYAP entegrasyonu sonucu tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleriyle belgeleri online paylaşabildiklerini anlatan Pekcan, Reklam Kurulu vasıtasıyla da aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla mücadele ettiklerini söyledi.Pekcan, tüketicileri korumak için haksız fiyat artışlarını denetlediklerini anımsatarak, "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması"nı hayata geçirdiklerini, vatandaşların bunu yoğun olarak kullandığını bildirdi.Vatandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için piyasa gözetimi ve denetimi yaptıklarını hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti:"Çalışmalarımıza 'güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle yaklaşıyoruz. Etkinliğimizi artırmak için Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni (GÜBİS) kurduk. Ayrıca, ithalat aşamasında, bilişim sistemlerinden de yararlanarak, ürünleri risk analiz esasına göre çok sıkı denetime tabi tutuyoruz. Yaptığımız çalışma ve denetimlerle tüketicilerimizi, internetten alışveriş yaparken, bankadan kredi çekerken, tatil paketi satın alırken, abonelik kurarken, kısacası yaptıkları her işe koruma getiriyoruz ancak tüketicilerimiz haklarını çoğu zaman bilmiyor. Lütfen takipte kalın."Tüketicileri hakları için belediyelerle iş birliğiTüketicinin yerli ürünler hakkında bilgi sahibi olması ve farkındalığı artırmak için "Yerli Üretim" logosunu geliştirdiklerini belirten Pekcan, satış sonrasında da tüketiciyi korumak için malların garanti belgesi ve Türkçe kullanma kılavuzuyla satılması zorunluluğu getirdiklerini söyledi.Pekcan, tüketici bilincini artırmak amacıyla her türlü iletişim kanalını aktif şekilde kullandıklarına işaret ederek, "İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği uygulamasını da Türkiye geneline yaymak için 30 belediyemizle iş birliği içinde çalışıyoruz." diye konuştu.Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalarını tüm paydaşların görüşlerini alarak tamamladıklarını dile getiren Pekcan, "Düzenleme inşallah en kısa zamanda tüketicimizin hizmetinde olacak." ifadesini kullandı.Pekcan, bu yıl "Tüketici Özel Ödülü" için "İsrafın Önlenmesi ve Sıfır Atık" temasını belirlediklerine işaret ederek, tüketici, atık ve israf bilincinin erken yaşlarda başlaması gerektiğine inandıklarını belirtti."Toplumun her kesimine görev düşüyor"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal da bilinçli tüketimin hayati önem taşıdığını, bu konuda toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü söyledi.Bilinçli tüketim ve israfın önlenmesi amacıyla ilk kez 6 dalda "Tüketici ve Tüketim" konulu tematik yarışma düzenlediklerini belirten Erdal, ödül kazananların seçici kurul tarafından belirlendiğini bildirdi.Ödüller sahiplerini bulduTörende, "Bilimsel Çalışma" dalında, "Satış Sonrası Hizmetler" konulu kitabı ve tez çalışmasıyla Dr. Alper Uyumaz, "Yazılı Basın" dalında Sakarya gazetesinde 2018 yılındaki köşe yazılarında kaleme aldığı "Mesafeli Satış", "Taksitle Satış", "Yerli Üretim ve Fiyat Etiketi" gibi konuları mevzuatla birlikte değerlendiren Sülahi Özalp, Milliyet gazetesinin web sitesi üzerinden Pembenar-Kadına Özel sayfasında "Reklam Mesajlarından Nasıl Kurtulurum?", "Kargo Haklarım Nerede?" köşe yazıları yayınlanan Merve Kantarcı Çulha, "Radyo-Televizyon Programı" dalında Kanal V'de her perşembe yayınlanan "Tüketici Gündemi Programı", Bursa Olay TV'de her perşembe yayınlanan "Ekodinamik" programları, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" dalında Kilim Mobilya AŞ, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Arzum Elektrikli Ev Aletleri AŞ ödül aldı."Bilinçli Tüketici" dalında, reklamlarda gördüğü kampanya kapsamında bir içecek firmasının bardak hediyesini almak için biriktirdiği şişe kapaklarıyla vaat edilen hediye ürünleri hiçbir markette bulamayan ve hakkını arayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, satın aldığı ikinci el aracın ilk sahibi tarafından birkaç yıldır yağ değişiminin yapılmamasından dolayı meydana gelen arıza bedeli için başvuruda bulunduğu tüketici hakem heyetinin lehinde verdiği kararla arıza bedelini ilgili sigorta firmasından almakta gösterdiği başarı ve hak arama mücadelesiyle Türkan Koyun, vatani görevini yaparken teröristlerin döşediği mayınların patlamasıyla yasal garanti kapsamında olan ve sigortası bulunan cep telefonunun gördüğü zarardan dolayı başvuruda bulunduğu tüketici hakem heyetinin lehinde verdiği kararın tüketici mahkemesince onaylanması sonucunda ilgili firmadan ürün bedelini ve kendisine eksik ödenen ücretleri geri almakta gösterdiği başarı ve hak arama mücadelesiyle Gazi İsmail Toluyağ ödüle layık görüldü."Sıfır Atık ve İsrafın Önlenmesi" konusunda Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ödül almaya hak kazandı.Bu yılki törende ayrıca, Türkiye genelinde ikincisi gerçekleştirilen, resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan ve 2 bin 700 civarında katılımın olduğu "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışmasının ödülleri de kazananlara takdim edildi.Yarışmada birinciliği Adana Kasım Sacide Ener Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Mekselina Çelik, ikinciliği Özel Şahin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ahsen İpek Hocalar, üçüncülüğü Antalya Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Eray Pirhasanoğlu kazandı."Mansiyon Ödülü"ne Kastamonu'nun Seydiler ilçesinden 8'inci sınıf öğrencisi Fatma Gökgöz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü"ne ise Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden 7'nci sınıf öğrencisi Alara Çalışkan layık görüldü.