22.06.2019 09:43
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22 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

22 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİKulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor(Özel) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu DHA'ya değerlendirdiSertaç Şanlı: Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum"İkinci ve üçüncü maçta Fenerbahçe'ye karşılık verebildik"Buğrahan Tuncer: Çok mutluyuz, çok çalıştık"Çok...

TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor

(Özel) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu DHA 'ya değerlendirdi
Sertaç Şanlı : Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum
"İkinci ve üçüncü maçta Fenerbahçe 'ye karşılık verebildik"
Buğrahan Tuncer: Çok mutluyuz, çok çalıştık
"Çok fazla oynayamadım, özür diliyorum"
Bryant Dunston: Harika bir maç ve harika bir sezon oldu

(Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz

(Özel) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar : Hedefimiz 40 kotayı geçmek

AFRİKA KUPASI
17.00 Fas - Namibya
20.00 Senegal - Tanzanya
23.00 Cezayir - Kenya

TENİS
Antalya Open başlıyor.


Kaynak: DHA
Sertaç Şanlı , Fenerbahçe , DHA , Spor

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