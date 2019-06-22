22 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

TRANSFER DÖNEMİ
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor
(Özel) Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu DHA 'ya değerlendirdi
Sertaç Şanlı : Bu takımın içinde olduğum için çok mutluyum
"İkinci ve üçüncü maçta Fenerbahçe 'ye karşılık verebildik"
Buğrahan Tuncer: Çok mutluyuz, çok çalıştık
"Çok fazla oynayamadım, özür diliyorum"
Bryant Dunston: Harika bir maç ve harika bir sezon oldu
(Özel) Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: 2 kota ile olimpiyatlara gideceğiz
(Özel) Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar : Hedefimiz 40 kotayı geçmek
AFRİKA KUPASI
17.00 Fas - Namibya
20.00 Senegal - Tanzanya
23.00 Cezayir - Kenya
TENİS
Antalya Open başlıyor.