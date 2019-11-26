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22 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ANKARA merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32'si aktif görevde olan toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

26.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:3922 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

ANKARA merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32'si aktif görevde olan toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 23'ü, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 4'ü ihraç, 32'si aktif görevde ve 1'i 'sivil mahrem imam' olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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